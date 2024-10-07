Durdurun artık bu soykırımı

İsrail'in bir yıldır Filistinlilere yönelik devam eden soykırım planına, Lübnan'ı da dahil etmesi Avrupa'daki Müslümanların büyük tepkisine neden oldu. Hafta sonu başta Almanya olmak üzere, Hollanda ve Avusturya'da binlerce kişi meydanlara indi. Göstericiler, "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.Göstericiler üzerinde "İsrail'in kanlı soykırımını durdurun", "Filistin ve Lübnan'da sudan fazla kan akıyor" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Berlin'deki eylem, Emniyet Müdürlüğü binası önünde başladı ve Friedrich Caddesi'ne kadar yürüyüşle sona erdi. Yapılan konuşmalarda Filistin'e destek gösterilerine polisin sebepsiz müdahale ettiği vurgulandı, "Baskıya boyun eğmeyeceğiz" denildi.AMsterdam'da binlerce kişi İsrail katliamının birinci yıldönümünde sokağa inerek Filistin'e özgürlük istedi. Çoğunluğunu Hollandalıların oluşturduğu yürüyüş, Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda başlayıp, Müze Meydanı'nda sona erdi. Konuşmalarda, Lübnan'a da sıçrayan savaşın sonlandırılması için uluslararası kurumların ve mahkemelerin harekete geçmesinin beklendiği dile getirildi.VİYANA'DA Özgür Filistin Kongresi, yetkililerin engelleme çabalarına rağmen, uluslararası alanda tanınmış konuşmacıların ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kongre, Viyana Belediyesi'ne ait bir konferans salonunda planlanmıştı, ancak izin verilmemesi üzerine bir düğün salonunda yapıldı. Öte yandan Frankfurt Belediyesi, bugün planlanan Filistin yanlısı gösteriyi yasakladı. Frankfurt İdare Mahkemesi ise yasağın hukuka aykırı olduğuna hükmetti.