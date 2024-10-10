AB yaptırımına Çin’den misilleme

Haksız rekabet olduğu gerekçesiyle Avrupa Birliği'nin (AB) Çinli elektrikli araçlara yüzde 35.3 vergi uygulanması kararına Çin'den yanıt geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, 2,5 litreden büyük motor hacmine sahip araçlara yönelik gümrük tarifelerini artırmak gibi önlemleri değerlendirdiklerini açıkladı. Durumun özellikle Mercedes, BMW ve Audi gibi otomobil üreticilerini etkilemesi bekleniyor.ALMANYA'DAN 2023'te Çin'e ihraç edilen araçların yaklaşık üçte birinin bu hacimde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kararın Alman üreticilerine pahalıya mal olması bekleniyor. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği, AB'nin kararı öncesi çekincesini ortaya koymuş ve Başbakan Scholz'dan karşı oy kullanmasını istemişti. Almanya'nın karşı oyu yetersiz kalmıştı.