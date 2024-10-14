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Giriş Tarihi: 14.10.2024

İnternette nefret söylemleri artıyor

Almanya’da sosyal medyada nefret paylaşımları son yıllarda artış gösterdi. Uzmanlar, tehlikeli artış konusunda uyarıyor

Cengiz PARLAYAN
İnternette nefret söylemleri artıyor
Özellikle sosyal medya ortamında hakarete ve tehdide maruz kalan insanların sayısının giderek arttığına dikkat çekildi. İnternette nefret üzerine yapılan araştırmaya göre, nefret internetteki etkisini artırdı, ılımlı sesler ise giderek sessizleşti. Saldırı altında olanlar ya tartışmalardan çekiliyor ya da sosyal medya platformunu terkediyor.

GENÇLERE SALDIRI
Araştırmaya katılan her iki kişiden biri, internette hakarete uğradığını söyledi. Nefrete maruz kalan en büyük grubu göçmen kökenliler oluşturuyor. 16-24 yaş arası genç kadınların büyük bölümü yoğun nefrete uğradıklarını belirtirken, özellikle TikTok ve Instagram platformlarında nefret söylemlerinin çok yaygın olduğu belirlendi.
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İnternette nefret söylemleri artıyor
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