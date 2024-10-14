İnternette nefret söylemleri artıyor

Özelliklesosyal medya ortamında hakarete ve tehdide maruz kalan insanların sayısının giderek arttığına dikkat çekildi. İnternette nefret üzerine yapılan araştırmaya göre, nefret internetteki etkisini artırdı, ılımlı sesler ise giderek sessizleşti. Saldırı altında olanlar ya tartışmalardan çekiliyor ya da sosyal medya platformunu terkediyor.Araştırmayakatılan her iki kişiden biri, internette hakarete uğradığını söyledi. Nefrete maruz kalan en büyük grubu göçmen kökenliler oluşturuyor. 16-24 yaş arası genç kadınların büyük bölümü yoğun nefrete uğradıklarını belirtirken, özellikle TikTok ve Instagram platformlarında nefret söylemlerinin çok yaygın olduğu belirlendi.