Türkiye tercihte yine bir numara

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUI, sonbaharda bile tatil için talebin yüksek olduğunu duyurdu. TUI, "Akdeniz'deki plaj tatillerinde patlama yaşanıyor" açıklaması yaparken, Antalya'nın tercihte birinci sıraya yerleştiğini aktardı. İkinci sırada ise İspanya'nın Mayorka adası yer aldı.TUI Almanya'nın CEO'su Stefan Baumert, "Türkiye'ye seyahat patlaması devam ediyor. Sonbaharda tatil popüler hale geliyor" dedi. Baumert, iyi fiyat-performans oranının, Türk Rivierası'nı özellikle aileler için cazip hale getirdiğine de işaret etti.Çevrimiçi seyahat acentesi Expedia da Türkiye'ye olan ilginin devam ettiğini doğruladı. Şirket sözcüsü Susanne Dopp, "Antalya ve çevresindeki oteller yüzde 50 daha fazla aranırken, Fethiye için yüzde 95 daha fazla tıklanma var. Bodrum için ise yüzde 245 artış kaydedildi" diyerek, ilgi patlamasını gözler önüne serdi.KÖLN/BONNHavaalanı'ndan Türkiye'ye yönelik yapılan uçuş sayısı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Geçtiğimiz günlerde dört saat içerisinde Türkiye'ye 20 uçuş düzenlendi. Bu uçuşların büyük kısmı, turistlerin gözdesi olan Antalya'ya gerçekleştirildi.