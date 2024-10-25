Her iki Müslüman’dan biri ırkçılığa uğruyor

Avrupa'daMüslümanlar artan şekilde ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın (FRA) son raporuna göre, AB'de her iki Müslüman'dan biri günlük yaşamında ırkçılık ve ayrımcılıkla karşılaşıyor. Oran, 2016'dan bu yana önemli ölçüde artmış durumda. Müslümanlar sadece dini nedenle değil, ten rengi, kökeniyle de hedef oluyor.ÖZELLİKLE AB ülkelerinde doğmuş genç Müslümanlar ve başörtüsü takan kadınlar, bu ayrımcılıktan daha fazla etkileniyor. FRA'nın "AB'de Müslüman Olmak" başlıklı raporu, Belçika, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Avusturya, Hollanda, İsveç ve İspanya'da 9604 Müslüman'ın deneyimlerine dayanıyor.FRA, AB ülkelerine Müslüman ırkçılığını daha fazla dikkate alma çağrısı yaptı. FRA'nın diğer istekleri de şöyle sıralandı; tüm ayrımcılık sebeplerine dair veri toplanmalı, veriler iyi politika geliştirmeye destek olmalı. Ayrımcılığı önlemeye yönelik yasaları ve nefret suçları için daha sıkı yaptırımlar uygulanmalı. Tüm yaşam alanlarında ırkçılıkla mücadele için özel çabalar gösterilmeli.Başörtüsü takan kadınlar iş ararken daha fazla ayrımcılığa uğruyor (% 45). 16-24 yaş arası gençlerde oran % 58.Müslümanların yüzde 35'i ayrımcılık nedeniyle ev alımında ya da kiralamada zorluk yaşıyor. (2016'da yüzde 22)Müslümanların okulu erken bırakma oranı, AB ortalamasına göre üç kat daha yüksek (% 30'a karşı % 9,6).Müslümanların % 31'i, AB genelindeki % 19'a kıyasla finansal sıkıntılar yaşıyor.İş ararken ayrımcılığa uğrama oranı yüzde 39, iş yerinde ayrımcılığa uğrama oranı yüzde 35.Müslümanların yüzde 27'si son beş yıl içinde ırkçı tacize maruz kaldı.Müslümanların yüzde 47'si ırkçı ayrımcılığa maruz kalıyor (2016'da oran yüzde 39'du).