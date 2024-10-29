Aydan Özoğuz’a bitmeyen linç

Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) eski Sağlık Bakanı Jens Spahn, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz'u hedef aldı. CDU Gençlik Teşkilatı'nın Halle'deki etkinliğinde konuşan Spahn, Özoğuz'u Hitler'in sağ kolu Hermann Göring'e benzetti. Spahn, "Göring'den bu yana ilk kez mecliste birinin oturup İsrail'e ve Yahudilere karşı başkanlık yapacak olması utanç verici" dedi.Durumu kabul edilemez olarak gördüğünü söyleyen Jens Spahn, "Bu yüzden istifa etmeli" diye konuştu. SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch ise Spahn'ın seçtiği kelimelere sert tepki gösterdi, "Bu tür Nazi karşılaştırmaları kendi kendini yargılamaktır" diye açıklama yaptı. Hermann Göring, Hitler döneminde 1932'den 1945'e kadar meclis başkanlığı yapmış bir isim ve toplama kamplarının fikir babasıydı.