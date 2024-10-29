Cemile nineye ırkçı saldırı

Hollanda'nınLahey kentinde yaşayan 82 yaşındaki Kütahyalı Cemile Telli, ırkçı komşusu tarafından darp edildi. Dört kaburga kemiği kırılan, yüzü ve kollarında derin yaralar oluşan Telli, altı gün yoğun bakımda tedavi gördü. Komşusunun son zamanlarda ölüm tehdidinde bulunduğunu, ırkçı hakaret yağdırdığını söyleyen Telli, "Polise şikâyette bulundum, 'Saldırı yok. Bir şey yapamayız' yanıtı aldım" dedi.Telli, saldırı öncesi kapı komşusunun kendisini her gördüğünde 'Senin kafanı keseceğim. Pis kanserli Türk. Sizden nefret ediyorum' gibi tehdit cümleleri savurduğunu söyledi. Yaşlı kadın, "Beni itip yere düşürdü, tekmelemeye başladı. Başıma defalarca darbe aldım. Yüzüm, gözüm, kollarım, bacaklarım yaralandı. Kaburgalarım kırıldı. Altı gün yoğun bakımda kaldım" diye konuştu.Artık yalnız kalmaktan korktuğunu da ifade eden Telli, "Kısa sürede başka eve taşınmak istiyorum" dedi. Ali Telli ise "Kimi arasak bize 'bir şey yapamayız' cevabı veriyor. Ev bürosundan 'Acil durum yok, kiralık ev arama sırasına girin' cevabı aldık. Annem saldırıdan sonra yalnız kalamıyor. Kardeşimle dönüşümlü nöbet tutuyoruz. Saldırıya ilişkin yasal işlemleri başlattık" diye açıklama yaptı.