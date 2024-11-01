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Giriş Tarihi: 1.11.2024

‘Bu ırkçı saldırı cezasız kalmamalı’

Hollandalı komşusu tarafından darp edilen Cemile nineye destek ziyaretleri sürüyor. Rotterdam Başkonsolosu, saldırganın ceza alması için çalışacaklarını söyledi

Fatih ÖZYAR
‘Bu ırkçı saldırı cezasız kalmamalı’
Lahey kentinde 31 yaşındaki Hollandalı ırkçı kadının saldırısına uğrayan 82 yaşındaki Cemile Telli'ye 'geçmiş olsun' ziyaretleri devam ediyor. Son olarak Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Cemile ninenin elini öperek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve "Bu ırkçı saldırı sadece sizleri değil hepimizi derinden üzdü. Olayı yakından takip edeceğiz. Yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. Size yapılan bu saldırının cezasız kalmaması için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" dedi. Öte yandan saldırıya Hollanda basını da geniş yer verdi.
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‘Bu ırkçı saldırı cezasız kalmamalı’
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