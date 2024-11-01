Türklere ekonomik mucize teşekkürü

Türkiye ile 30 Ekim 1961 günü İşgücü Anlaşması imzalayan Almanya, anlaşmanın 63. yıldönümünde Türklere teşekkür etti. Hükümetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "63 yıl önce önemli bir başlangıç noktası olan Türk misafir işçi alımı anlaşması ile birlikte Türkiye'den veya başka ülkelerden bize gelen ve ekonomimizi canlandırmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" denildi.TÜRK işçilerin Almanya'ya ayak bastıkları anlardan görüntüler de paylaşan Alman hükümeti, "Siz olmasaydınız ekonomik mucizemiz asla gerçekleşemezdi. Siz olmasaydınız, Almanya bugün bulunduğu konumda olmazdı. O zamanki misafir işçiler artık komşumuz oldu, arkadaşımız oldu. Hatta ailemizin bir parçası oldu. Ortak ülkemiz için yaptığınız ve yapmakta olduğunuz her şey için teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.PAYLAŞIMDA, "Anneniz, babanız, büyükanneniz, büyükbabanız veya aileniz nereden gelirse gelsin, siz artık Almanya'ya aitsiniz. Almanya'da yaşayan 3,5 milyonu aşkın Türkiye kökenli vatandaşımız eğitimden iş hayatına, siyasetten sivil topluma kadar farklı alanlarda toplumsal hayatın içerisinde ve Almanya toplumunun asli bir unsuru durumunda" mesajı verildi.