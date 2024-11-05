Malulen emekliler mercek altında

Kısa süre önce kurulan göçmen karşıtı Geert Wilders'in liderliğini yaptığı Özgürlük Partisi'nin de (PVV) içerisinde yer aldığı koalisyon hükümeti, malulen emekli olup Türkiye'ye yerleşenleri mercek altına aldı. Bu durumdakilerin sosyal medya hesapları takip edilirken, Hollanda İşçi Sigortaları Kurumu (UWV) emeklileri muayeneye çağırmaya başladı.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla son iki aydır yapılan muayenelerde bazı emeklilere 'Çalışabilir' raporu verilince malulen emeklilerin maaşları kesildi. Avukat Hilal Şanlı, "Son haftalarda bu yönde çok sayıda şikâyet aldık. UWV, sizi malulen emekli yapmışsa ödenek aldığınız müddetçe kontrole çağırabilir. Şu an bu durum uygulanıyor" dedi.Türkiye'ye dönen malulen emeklilerin hastalıklarıyla ilgili doktor kontrollerini aksatmasının beraberinde sıkıntıları da getirdiğini ifade eden Şanlı, "Tedavi sürdürmeyenler bazen hastanelerde sağlık taraması yaptırıyor. Sonuçlar, Türkiye'de sağlık sistemine işleniyor. Tüm doktorlar bu sisteme erişebiliyor. İş görüp göremeyeceği yönünde istenen raporda bu taramalar etkili oluyor" diye bilgi verdi.Avukat Hilal Şanlı, "Artık sosyal medya hesaplarının da mercek altında olduğu unutulmamalı. Güllük gülistanlık bir şekilde hayat sürdürdüğünüz şeklinde sosyal medya hesabınızdan paylaşımlar yaparsanız, yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. UWV, eğer sizi malulen emekli yapmışsa bu ölene kadar malulen emeklisiniz anlamına gelmez" dedi.