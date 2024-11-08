Erken seçim zamanı

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümeti, yaşadığı son krizi atlatamadı. 2025 bütçesi üzerinde uzlaştıklarını açıklamalarına rağmen FDP Lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner'in manifesto gibi ekonomi reform belgesi yayınlaması, ortaklar arasında gerginliği tırmandırdı. Günlerdir süren ara bulma çabası sonuç vermedi.Çarşamba akşamı yapılan son görüşmenin ardından Başbakan Olaf Scholz, Maliye Bakanı Lindner'i görevden aldığını açıkladı. Scholz bu açıklamayı yaparken ortağını topa tuttu. Scholz, Lindner'in sık sık yasaları alakasız gerekçelerle engellediğini söyledi ve "Güvenimi birçok kez kırdı. Hükümette görev alan biri, ciddi ve sorumlu davranmak zorunda" şeklinde konuştu.İşler zorlaştığında Lindner'in geri çekildiğini ifade eden Başbakan, "Bir partizan mantığıyla taktik yapmayı seçti. O, kendi kitlesini düşünüyor. Partisinin kısa vadeli hayatta kalmasını düşünüyor" dedi. Lindner ise, "Scholz, ülkemizin yeni bir ekonomik atılıma ihtiyaç duyduğunu uzun süre göz ardı etti" diye açıklamada bulundu. Lindner, Scholz'un sürece daha önce hazırlandığını da ima etti.Başbakan Scholz, yola azınlık hükümeti ile devam etmek istediğini söylerken "Noel'e kadar kalan meclis oturumlarında aciliyet gerektiren tüm yasa tasarılarını oylamaya sunacağız. Bu seçimler, anayasada öngörülen süreler gözetilerek, en geç mart ayı sonuna kadar yapılabilir" dedi. Scholz, 15 Ocak günü güven oylaması istedi. CDU ise oylamanın önümüzdeki hafta yapılmasını talep etti. Merz bu durumda SPD ve Yeşiller'i destekleyeceğini belirtti. Genel seçimin 28 Eylül 2025 günü yapılması planlanmıştı.Yeşiller Partisi'nden Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Trafik ışığı hükümeti artık geçmişte kaldı. Aramızdaki anlaşmazlık hükümete ve bir bütün olarak siyasete olan güvene mal oldu. Bu ülkenin gücünden şüphe etmeyin. Biz tamamen farklı zorlukların üstesinden geldik. Tamamen farklı sorunları çözdük. Demokrasiden şüphe etmeyin" dedi.FDP, hükümetten tüm bakanlarını çekerken Ulaştırma Bakanı Volker Wissing partisinden istifa edip Adalet Bakanlığı koltuğuna da oturdu. Scholz, Maliye Bakanlığı'na danışmanı Jörg Kukies'i atadı. Tarım Bakanı Cem Özdemir ise yeni Eğitim Bakanı oldu. Wissing ile Özdemir, iki bakanlığı aynı anda yürütecek.SPD'Lİ Federal Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Lindner'in tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Karaahmetoğlu, "Benim için bir şey çok açık: Lindner, sorumsuz bir egoisttir. Kişisel çıkar ve parti menfaatlerini ülkemizin iyiliğinin önüne koymakta. Görevden kaçma lekesi, peşini ömür boyu bırakmayacaktır" dedi.SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonunun iktidarda olduğu Rheinland Pfalz Eyaleti'nden 'Bizde tehlike yok' açıklaması geldi. Eyaletin FDP'li Ekonomi Bakanı Daniela Schmitt, "Sorumluluk üstlenmede çok başarılıyız" dedi.SON kamuoyu yoklamasına göre oy oranı yüzde 33'e ulaşan CDU, bir an önce seçime gidip hükümeti kurmak istiyor. Bunun için 'Hemen güvenoyu' diyen CDU, sonuçlara bakıldığında yüzde 16 oranındaki SPD ile yine büyük koalisyon oluşturacak gibi görünüyor. Forsa'nın anketine göre, ırkçı AfD'nin oy oranı yüzde 16, Yeşillerin oy oranı ise yüzde 10. FDP ve Sol Parti barajı aşamazken BSW'nin oy oranı yüzde 6 seviyesinde.