Duvarın yıkılışının 35. yıldönümü kutlandı

İki Almanya'yı birbirinden ayıran ve 1962 yılında dikilen Berlin Duvarı, 9 Kasım 1989 tarihinde yıkılmıştı. Almanya'nın yeniden birleşmesinin önünü açan bu olay, Bernauer Strasse'deki anıtta Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner'in katılımıyla kutlandı.Başbakan Olaf Scholz, mesajında Berlin Duvarı'nın yıkılmasının Avrupa'daki dayanışmanın simgesi olduğunu belirtti. Etkinliklerde, Doğu Almanya'dan kaçışlar ve Soğuk Savaş döneminin sonunu getiren bu dönüm noktasının önemi bir kez daha vurgulandı.