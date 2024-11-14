‘CDU yedek lastik değil’

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, erken seçimlere kadar SPD ve Yeşillerin azınlık hükümetinin sadece bazı projelerine destek verebileceklerini belirtti. Merz, "Var olmayan koalisyon için yedek lastik değiliz. SPD, Yeşiller ve FDP'nin koalisyon sözleşmesinde yer alan program üzerinden çalışmayacağız, ancak kritik olan bazı kararlara bakacağız" dedi.Merz, Federal Meclis'te yalnızca önceden üzerinde mutabık kalınmış gündem maddelerinin ele alınması konusunda bir anlaşma yapılması gerektiğini savundu. CDU lideri, SPD ve Yeşiller'in artık parlamentoda çoğunluğu ve gündemi belirleme yetkisi olmadığını söyledi ve rakibi Olaf Scholz için "Açıkçası, ona çok fazla acıma duygusu hissetmiyorum" diye konuştu.