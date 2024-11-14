‘Para bende değil suç ortaklarımda’

Yaklaşık üç yıl önce çalıştığı Loomis isimli para nakil şirketinden 8,2 milyon euro çalıp Türkiye'ye kaçan Yasemin Gündoğan'ın (32) yargılanmasına başlandı. 1033 gün sonra teslim olan Gündoğan, ilk duruşmada suçunu itiraf edip parayı firmadan nasıl dışarıya çıkardığını anlattı. Gündoğan ifadesinde, arkadaşları ile konuşurken şaka ile başlayan soygun planının gerçeğe dönüştüğünü söyledi.Paradan sadece 20 ile 25 bin euro aldığını belirten Gündoğan, geriye kalan paranın suç ortaklarında olduğunu söyledi. Bremen Eyalet Mahkemesi'nde başlayan davada Gündoğan, bir arkadaşının kendisini bu suçu işlemeye ikna ettiğini belirtti. Olayın meydana geldiği sırada sevgilisinin uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış olması nedeniyle zor dönemden geçtiğini aktardı.Gündoğan, hırsızlık ve kaçış sürecine bir kız arkadaşının ve bir başka suç ortağının dahil olduğunu anlattı. Sanık kadın, işini iyi bildiği için uzun süre plan yapmasına gerek kalmadığını belirtti, "Olayı herhangi bir günde bile yapabilirdim" dedi. Gündoğan, çaldığı paranın büyük kısmını almayı beklerken, eline çok cüzi miktarın geçtiğini söyledi ve 'Beni kazıkladılar' diye ifade verdi.Soygundan yaklaşık üç yıl sonra Mart 2024'te polise teslim olan Yasemin Gündoğan, "Bir tanıdığım vurulduğunda korktum. Kaçak hayatı hiç iyi değil. Ve parasız kesinlikle iyi değil. Kaçmak pahalı. Bu nedenle Almanya'ya dönmeye ve teslim olmaya karar verdim" dedi.