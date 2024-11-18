Belediye binasına ırkçı saldırı

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, yine ırkçıların hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişilerce belediye binasının ön tarafına ırkçılık ve nefret içeren sloganlar yazıldı. Onay, Hannover'in renkli kent olduğunu, ırkçılığa izin verilmeyeceğini dile getirdi.Onay, "Bu şok edici olay, sadece beni değil tüm kenti etkiliyor. Ancak bizi korkutmalarına izin vermeyeceğiz. Göreve geldiğimden bu yana çok sayıda tehdit mesaj aldım ama yılmadım. Göçmen kökenli olmaktan da gurur duyuyorum" dedi. Benzer saldırı daha önce de gerçekleşmişti.