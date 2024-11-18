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Giriş Tarihi: 18.11.2024

Belediye binasına ırkçı saldırı

Irkçılar, bu kez Hannover Büyükşehir Belediyesi’nin binasını hedef aldı. Duvarlara Belediye Başkanı Belit Onay’ı da hedef alan ırkçı sloganlar yazıldı

MEHMET UZUN
Belediye binasına ırkçı saldırı
Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, yine ırkçıların hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişilerce belediye binasının ön tarafına ırkçılık ve nefret içeren sloganlar yazıldı. Onay, Hannover'in renkli kent olduğunu, ırkçılığa izin verilmeyeceğini dile getirdi.



'KÖKENİMLE GURUR DUYUYORUM'
Onay, "Bu şok edici olay, sadece beni değil tüm kenti etkiliyor. Ancak bizi korkutmalarına izin vermeyeceğiz. Göreve geldiğimden bu yana çok sayıda tehdit mesaj aldım ama yılmadım. Göçmen kökenli olmaktan da gurur duyuyorum" dedi. Benzer saldırı daha önce de gerçekleşmişti.
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Belediye binasına ırkçı saldırı
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