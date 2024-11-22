Şirket iflasları endişe veriyor

Yurtiçi ve yurtdışındaki talep düşüşü, enerji ve nitelikli iş gücü maliyetlerindeki artış, vergi ve bürokrasi yükü Almanya'da şirket iflaslarını artırdı. Federal İstatistik Dairesi (Destatis), Ekim 2023'e kıyasla bu yılın aynı döneminde iflas eden şirketlerin yüzde 22,9 arttığını aktardı. Destatis, "Ocak-Ağustos döneminde mahkemelere toplam 14 bin 403 şirket iflasını bildirdi" açıklaması yaptı.Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK), durumu "endişe verici" olarak nitelendirdi. DIHK KOBİ Uzmanı Marc Evers, 2024 yılında, 20 binden fazla şirket iflası beklendiğini açıkladı. Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden (IWH) ekonomist Steffen Müller, "Düşük faiz döneminde ve pandemi yardımlarıyla ayakta kalan birçok zayıf işletme, şimdi yüksek maliyetler altında büyük baskı yaşıyor" dedi.Ağustos ayında her 10 bin şirketten 5,1'i iflas etti. En fazla iflas, ulaştırma ve depolama sektöründe gerçekleşti. Bunu, konaklama sektörü, diğer ekonomik hizmetler (örneğin geçici işçi temini firmaları) ve inşaat sektörü takip etti. Ekonomik varlıklarını kaybetme endişesi taşıyan işletmelerin oranı Ekim ayında yüzde 7,3'e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 6,8 idi.EKONOMİK Araştırmalar Enstitüsü (ifo), yaptıkları araştırmanın şirket iflaslarındaki sürekli artışın devam edeceğini gösterdiğini aktardı. Enstitü Başkanı Klaus Wohlrabe, "Şirket iflaslarındaki artış eğilimi muhtemelen sürecek. Her şeyden önce, tüm sektörlerde sipariş eksikliği var ve bu da önemli likidite darboğazlarına yol açıyor" diye konuştu.