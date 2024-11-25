Otomotiv krizi Bosch’a sıçradı

Ülkenin can damarı olan otomotiv sektöründe Mercedes ve Volkswagen gibi devlerden sonra, dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden olan Bosch da krize girdi. Dünya genelinde 5 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını açıklayan Bosch ayrıca, binlerce çalışanını kısa mesai modeline geçmeye zorlayarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.Otomotiv sektörü, artan maliyetler, ekonomik belirsizlikler ve elektrikli araç dönüşümünün getirdiği yapısal değişikliklerle mücadele ediyor. Bosch yönetimi, alınan kararların zorlu piyasa koşulları ve azalan talebin doğrudan bir sonucu olduğunu açıkladı. Almanya genelindeki fabrikalarda binlerce çalışanın kısa çalışma programına alınacağı belirtiliyor.Bu modelle, çalışanların çalışma saatleri ve maaşları düşürülerek, iş kayıplarının tamamen önüne geçilmeye çalışılıyor. Ancak sendikalar, bu adımın uzun vadede iş güvencesini tehdit ettiğini vurguluyor. Bosch gibi otomotiv tedarikçileri, elektrikli araçlara geçişin getirdiği dönüşümden en çok etkilenen şirketler arasında yer alıyor.İçten yanmalı motor üretimindeki azalma, birçok fabrikanın ve iş pozisyonunun risk altında olduğu anlamına geliyor. Uzmanlar, Bosch'un kararıyla Almanya'daki otomotiv sektöründeki krizin derinleştiğini ve bu durumun tüm ekonomiyi etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Otomotiv sektörü, Almanya'nın en büyük işvereni konumunda.