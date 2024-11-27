Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Oyuncu Lilli’ye parkta saldırı
Giriş Tarihi: 27.11.2024

Oyuncu Lilli’ye parkta saldırı

Oyuncu Lilli Hollunder, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde saldırıya uğradı. Annesi Türk olan Hollunder, saldırganın yakalanması için yardım çağrısı yaptı

İkbal ÖZAKINCI İkbal ÖZAKINCI
Oyuncu Lilli’ye parkta saldırı
Lilli Hollunder, Hamburg kentindeki üniversite hastanesinin parkında yürüyüş yaparken bir koşucu tarafından tartaklandı. Dört metre genişliğindeki yolda telefonuna baktığı sırada, koşucu adamın aniden kendisine çarptığını anlatan Hollunder, "Tam bir kasıtla bana çarptı, aptalca sırıtıyordu, omzum çok ağrıdı. Şoke oldum. Adamı takip edip konuşmaya çalıştım. Beni tuttu, itti ve hakaretler yağdırdı. Peşinden giderken polisi aramıştım. Polis, adamın yanından geçip benim ifademi almaya başladı. O sırada durumu fark edip kaçtı" dedi. Adamın arkadan fotoğrafını çeken Lilli Hollunder, saldırganın bulunması için takipçilerinden yardım istedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Lilli’ye parkta saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA