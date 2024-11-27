Oyuncu Lilli’ye parkta saldırı

Lilli Hollunder, Hamburg kentindeki üniversite hastanesinin parkında yürüyüş yaparken bir koşucu tarafından tartaklandı. Dört metre genişliğindeki yolda telefonuna baktığı sırada, koşucu adamın aniden kendisine çarptığını anlatan Hollunder, "Tam bir kasıtla bana çarptı, aptalca sırıtıyordu, omzum çok ağrıdı. Şoke oldum. Adamı takip edip konuşmaya çalıştım. Beni tuttu, itti ve hakaretler yağdırdı. Peşinden giderken polisi aramıştım. Polis, adamın yanından geçip benim ifademi almaya başladı. O sırada durumu fark edip kaçtı" dedi. Adamın arkadan fotoğrafını çeken Lilli Hollunder, saldırganın bulunması için takipçilerinden yardım istedi.