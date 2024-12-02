Otomobil devleri krizi aşamıyor

Otomobil sektöründeki kötü gidişat devam ediyor. Tüketici talebinin özellikle elektrikli araçlarda azalması dolayısıyla oluşan derin krizde üreticilerin kâr payı düştü. Volkswagen (VW), BMW ve Mercedes Benz'in yılın üçüncü çeyreğindeki kârı, bir önceki yıla kıyasla yarı yarıya azaldı. Üç şirketin Temmuz-Eylül'de kâr marjı 7,1 milyar euroya geriledi.ŞİRKET cirolarının da yüzde 6 azalarak 145 milyar 400 milyon euroya gerilediği ifade edildi. Son günlerde Alman otomobil üreticileri ve tedarikçi firmalar, işçi çıkaracaklarını ya da kısa mesaiye gidileceğini açıklamıştı. Öte yandan VW'de toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turunda da uzlaşı sağlanamadı. IG Metal Sendikası, bugün için uyarı grevi çağrısı yaptı. FRANKFURT