Vazgeçemediği plakaya ceza yağdı

WUPPERTAL kentinde yaşayan ve kentteki Trabzonluların en çok istediği plakaya sahip olan Arslan Yaman (59), sürekli ceza ödemek durumunda kalıyor. Viyana'nın da plakasının W ile başladığını söyleyen Yaman, "Bu kentte de W TS 61 plakalı bir araç var. Türkiye'ye gidip köprü ve otoyollarda geçiş ihlali yaptığında cezası bana yazılıyor. Her tatilde HGS cezası ödüyorum. Sürücüye de ulaşamıyorum" dedi. On yıldır aracıyla Türkiye'ye gitmediğini ifade eden Yaman, "Gerekli olur diye HGS'yi iptal etmiyordum. 2019'dan beri ceza kesiliyor. Dilekçe yazdım ama dava sürecinin uzun olacağını düşünüp HGS'yi iptal ettim" dedi.