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Giriş Tarihi: 2.12.2024

Vazgeçemediği plakaya ceza yağdı

Otombiline W TS 61 şeklinde plaka alan Trabzonlu Arslan Yaman, aynı plakanın Viyana’da da bulunması nedeniyle sorun yaşıyor. Yaman her yıl ceza ödüyor

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Vazgeçemediği plakaya ceza yağdı
HER YIL HGS BORCU ÇIKIYOR
WUPPERTAL kentinde yaşayan ve kentteki Trabzonluların en çok istediği plakaya sahip olan Arslan Yaman (59), sürekli ceza ödemek durumunda kalıyor. Viyana'nın da plakasının W ile başladığını söyleyen Yaman, "Bu kentte de W TS 61 plakalı bir araç var. Türkiye'ye gidip köprü ve otoyollarda geçiş ihlali yaptığında cezası bana yazılıyor. Her tatilde HGS cezası ödüyorum. Sürücüye de ulaşamıyorum" dedi. On yıldır aracıyla Türkiye'ye gitmediğini ifade eden Yaman, "Gerekli olur diye HGS'yi iptal etmiyordum. 2019'dan beri ceza kesiliyor. Dilekçe yazdım ama dava sürecinin uzun olacağını düşünüp HGS'yi iptal ettim" dedi.

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Vazgeçemediği plakaya ceza yağdı
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