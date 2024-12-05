Cironun yüzde 6’sı bürokrasiye

Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Ifo) tarafından 437 şirket yöneticisiyle yapılan araştırma, Almanya'da şirketlerin cirolarının yaklaşık yüzde 6'sını bürokratik masraflara harcadığını ortaya koydu. Araştırma, her beş şirketten dördünün bürokrasi ile başa çıkmak için dış hizmet sağlayıcılarına yöneldiğini gösterdi.IFOözellikle raporlama, bilgi verme yükümlülükleri ile belge ve bildirim zorunluluklarının oldukça yüksek maliyetler doğurduğunu aktardı. Anket yöneticileri, "Birçok girişimci, bürokratik gerekliliklerin fazlalığını eleştiriyor; bunların personel giderlerini artırdığını, girişim özgürlüğünü kısıtladığını belirtiyor" dedi. MÜNİH