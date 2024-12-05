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Giriş Tarihi: 5.12.2024

Cironun yüzde 6’sı bürokrasiye

Almanya’da şirketler, cirolarının yaklaşık yüzde 6’sını bürokratik masraflara harcıyor. Beş şirketten dördü, bürokrasi ile başa çıkmak için dışarıdan hizmet alıyor

Cironun yüzde 6’sı bürokrasiye
YARDIMSIZ BAŞA ÇIKAMIYORLAR
Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Ifo) tarafından 437 şirket yöneticisiyle yapılan araştırma, Almanya'da şirketlerin cirolarının yaklaşık yüzde 6'sını bürokratik masraflara harcadığını ortaya koydu. Araştırma, her beş şirketten dördünün bürokrasi ile başa çıkmak için dış hizmet sağlayıcılarına yöneldiğini gösterdi.

GİRİŞİMİN ÖNÜNDE ENGEL
IFO, özellikle raporlama, bilgi verme yükümlülükleri ile belge ve bildirim zorunluluklarının oldukça yüksek maliyetler doğurduğunu aktardı. Anket yöneticileri, "Birçok girişimci, bürokratik gerekliliklerin fazlalığını eleştiriyor; bunların personel giderlerini artırdığını, girişim özgürlüğünü kısıtladığını belirtiyor" dedi. MÜNİH
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Cironun yüzde 6’sı bürokrasiye
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