Cem Özdemir yine oyun peşinde

Baden Württemberg Eyaleti'nde 2026 yılının başında yapılacak seçimlerde Yeşiller'in başbakan adayı olmak isteyen Cem Özdemir, oy oranını artırmak için oyunlarına başladı. 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde oy oranı dibe vuran Yeşiller'de siyasi geleceği söz konusu olan Özdemir, "Türk milliyetçiler tarafından tehdit ediliyorum" diye konuştu.2016 yılından bu yana aralıksız tehdit altında olduğunu iddia eden Özdemir, "Federal Meclis'te Ermeni soykırım tasarısına destek verdikten sonra hayatım tasarıdan önce ve sonra olmak üzere değişti. Bu kararın önemli sonuçlar doğuracağını baştan biliyordum. Berlin'in Kreuzberg semtinde bazı bölgelerden uzak durmak zorunda kaldım. Taksiciler tarafından rahatsız edildim" dedi.TÜRK milliyetçilerinin o dönemki eşi ve çocuklarının da adının geçtiği videolar yayımladığını iddia eden Özdemir, "Türkiye'deki arkadaşlarım bu durumu çok ciddiye almam gerektiği yönünde uyarıda bulundu. 2016'dan beri Türkiye'deki ailemin yanına gitmedim. Örneğin, amcamın cenazesine gidememiştim, risk çok büyüktü" dedi ve çocuklarını savunma kursuna gönderdiğini söyledi. FRANKFURTÖZDEMİR'İN Türk kozunu oynamasına paralel olarak Alman basınında dikkat çekici bir haber daha yayınlandı. Bild gazetesi, Almanya'da Ülkücü derneklerin yasaklanması için siyasilerin konuyu masaya yatıracaklarını yazdı. Buna göre Eyalet İçişleri Bakanları, Ülkü Ocakları'nın kapatılması için harekete geçecek. Bakanların, Bozkurt selamını, dernekleri yasaklamak suretiyle yasaklamak istediği öğrenildi.