Başbakan drone’lu dağıtımı inceledi

LÜDENSCHEİD'DA kurulu bir Alman şirketinin geliştirdiği projeyi yerinde inceleyen Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, drone'larla yapılan teslimatları yerinde takip etti. Şirketin genel müdürü Başbakan Wüst'e günde 34 paket dağıtımı yaptıklarını anlatarak, sistemi tanıttı.DRONE'LARLA paket dağıtımının teslimat süresini çok önemli ölçüde azalttığını anlatan şirket müdürü, "Yakında Brandenburg Eyaleti'nde de hizmet vermeye başlayacağız. Ama bu teknolojiyi daha da geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Wüst de, şirketin çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.