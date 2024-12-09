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Giriş Tarihi: 9.12.2024

Kiliseler hızla kan kaybediyor

Almanların kiliselere olan bağı her geçen gün azalıyor. Yapılan araştırmalara göre hem kiliselerdeki ayinlere katılım oranı hem de kiliselere vergi ödeyenler sürekli azalıyor

TEVFİK KARA
Kiliseler hızla kan kaybediyor
YÜZBİNLER AYRILIYOR
Kiliselerdeki üye kaybı sadece Katolikleri değil, aynı zamanda Protestanları da etkiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre Köln'de bu yıl itibariyle 10 bin 965 kişi kiliselerden çıkışını aldı. Düsseldorf'ta 4 bin 834 ve Dortmund'da 4 bin 378 olmak üzere eyalette toplam 197 bin 12 kişi kiliseden ayrıldı.





VERGİ ÖDEMEK İSTEMİYORLAR
Kiliselerden ayrılmanın en büyük faktörü kilise vergisi. Ekonomik koşulların giderek güçleştiği Almanya'da insanlar vergi ödememek için kiliselere sırt çeviriyor. Bir diğer neden ise kiliselerin rolünün azalması. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kiliseyle sosyalleşen Almanlar, araştırmaya göre sosyalleşmek için artık kiliseye gitmeye gerek duymuyor.

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Kiliseler hızla kan kaybediyor
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