Kiliseler hızla kan kaybediyor

Kiliselerdeki üye kaybı sadece Katolikleri değil, aynı zamanda Protestanları da etkiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre Köln'de bu yıl itibariyle 10 bin 965 kişi kiliselerden çıkışını aldı. Düsseldorf'ta 4 bin 834 ve Dortmund'da 4 bin 378 olmak üzere eyalette toplam 197 bin 12 kişi kiliseden ayrıldı.Kiliselerden ayrılmanın en büyük faktörü kilise vergisi. Ekonomik koşulların giderek güçleştiği Almanya'da insanlar vergi ödememek için kiliselere sırt çeviriyor. Bir diğer neden ise kiliselerin rolünün azalması. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kiliseyle sosyalleşen Almanlar, araştırmaya göre sosyalleşmek için artık kiliseye gitmeye gerek duymuyor.