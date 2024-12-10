Prof. Ertürk’ten tarihi tespit: Koronavirüs beyne sızacak anı bekliyor

Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Helmholtz Akıllı Biyoteknolojiler Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Ali Ertürk, ses getiren araştırmaya imza attı. Ertürk, koronavirüsün vücuda girmek için kullandığı spike proteininin beyin ve kafatası arasında biriktiğini söyledi, "Beyin hücrelerini kafatasına bağlayan geçitler var. Spike bu bölgelerde birikiyor. Uygun anda beyne sızıyor" dedi.Koronavirüsün ilk varyantının sadece akciğerlerde kaldığını söyleyen Ertürk, "Delta ve Omicron'dan sonra tüm vücuda yayıldığını fark ettik. Vücudun farklı bölgelerinde biriken bu proteinler, başta kalp hastalıkları olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara sebep oluyor. Aşılar, protein birikimine karşı koruyor. Spike proteininin yüzde 50'si aşılarla düşebiliyor" açıklaması yaptı.Ertürk ve ekibi, bu başarıyı elde etmek için yapay zeka destekli yeni bir görüntüleme tekniği kullandı. Kovid 19'dan hayatını kaybeden 50'den fazla insanın beyin dokusunun yanı sıra yüzlerce Kovid hastasından alınan örnekleri inceleyen ekip, BioNTech aşısının beyindeki spike protein birikimini önemli ölçüde azalttığını keşfetti. Ertürk "Bu azalma önemli bir adım" dedi.PROF. Dr. Ertürk, "Dünya genelinde nüfusun yüzde 50 ila 60'ı Kovid-19 ile enfekte oldu. Bunların yüzde 5 ila 10'u uzun Kovid'den mustarip. Bu da spike proteini taşıyabilecek yaklaşık 400 milyon insana denk gelmekte. Vücutta biriken Kovid proteinlerini temizlemek için yöntem geliştirmeye çalışıyoruz" diye açıklama yaptı.