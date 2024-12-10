Ülkesine dönene bin euro teklifi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ile birlikte Beşar Esad iktidarının devrilmesi üzerine Almanya'da Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi planı başladı. Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanvekili Jens Spahn, "Hükümet, 'Suriye'ye dönmek isteyen herkes için charter uçuşlar düzenleyip 1000'er euro verelim' dese nasıl olur" şeklinde teklif getirdi. Benzer teklifi yıllardır ırkçı AfD, ülkedeki göçmenler için yapıyor. Spahn, ikinci adım olarak Almanya'nın Avusturya, Türkiye ve Ürdün ile birlikte "yeniden imar ve sığınmacıların geri dönüşü" konulu konferans organize etmesi teklifinde bulundu.