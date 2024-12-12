Doktor Gürsoy’dan Kızılelma’ya destek

Almanya'da kalp hastalıkları alanında yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy'dan, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma'ya destek geldi. Gürsoy, Baykar tarafından üretilen insansız savaş uçağı Kızılelma yazılı bir ceketi giyerek Özdemir Bayraktar'ın 'Nefsin izzeti yoktur ancak yaptığın işin izzeti vardırsözü ile birlikte sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü. Gürsoy'un takipçileri paylaşıma yoğun destek mesajları bıraktı ve milli projeye verdiği desteğin önemine işaret etti.