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Giriş Tarihi: 12.12.2024

Doktor Gürsoy’dan Kızılelma’ya destek

Ünlü cerrah Dilek Gürsoy, yerli ve milli insansız savaş uçağımız Kızılelma’ya paylaşımı ile destek verdi. Paylaşıma beğeni yağdı

MEHMET UZUN
Doktor Gürsoy’dan Kızılelma’ya destek
KIZILELMA CEKETİ
Almanya'da kalp hastalıkları alanında yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy'dan, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma'ya destek geldi. Gürsoy, Baykar tarafından üretilen insansız savaş uçağı Kızılelma yazılı bir ceketi giyerek Özdemir Bayraktar'ın 'Nefsin izzeti yoktur ancak yaptığın işin izzeti vardır' sözü ile birlikte sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü. Gürsoy'un takipçileri paylaşıma yoğun destek mesajları bıraktı ve milli projeye verdiği desteğin önemine işaret etti.
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Doktor Gürsoy’dan Kızılelma’ya destek
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