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Giriş Tarihi: 14.12.2024

Başkalarını suçladı ‘çok pişmanım’ dedi

Çalıştığı para nakil şirketinden 8,2 milyon euro çalan Yasemin Gündoğan, duruşmada baskı gördüğünü ifade etti. Gündoğan, en yakın arkadaşının nişanlısını suçladı

Cengiz PARLAYAN
Başkalarını suçladı ‘çok pişmanım’ dedi
Bremen Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada Yasemin Gündoğan, işlediği suç için özür diledi. Çok zor bir dönemden geçtiğini ifade eden sanık, erkek arkadaşının tutuklanmasının ardından duygusal olarak çöktüğünü yineledi ve o dönemde uyuşturucu kullanmaya başladığını anlattı.



Gündoğan, daha önce mahkûm olan arkadaşı Büşra S.'nin nişanlısının, suçu önerdiğini belirtti, baskı gördüğünü anlattı. Öte yandan kaçış aracıyla kendisini alan dört kişiden birini bir fotoğrafta teşhis ettiğini ifade etti. Bu gelişme üzerine duruşma ertelendi.
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Başkalarını suçladı ‘çok pişmanım’ dedi
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