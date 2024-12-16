CDU/CSU’dan şoke eden seçim vaadi

Erken genel seçim tarihi yaklaşırken, Birlik Partileri (CDU/CSU) seçim programlarını hazırladı. Yarın kamuoyu ile paylaşılacak programda bir vaat dikkat çekti. CDU/CSU, 79 sayfalık seçim programında, SPD, Yeşiller ve FDP hükümeti döneminde çıkarılan ve çifte vatandaşlığa olanak tanıyan Vatandaşlık Yasası'nın iptal edeceği taahhüdünde bulundu.CDU lideri Friedrich Merz ve CSU lideri Markus Söder'in açıklayacağı programda, "SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonunun yürürlüğe koyduğu vatandaşlık yasası geri çekilecek ve çifte vatandaşlık imkânı genel olarak kaldırılacak" ifadeleri kullanıldı. Türklerin yıllardır mücadelesini verdiği çifte vatandaşlığın iptaline yönelik açıklama büyük tepkiye yol açtı.Almanya'da yaşayan Türkler, "CDU/ CSU bu yasaya başından bu yana karşıydı. Anketlerin ırkçı AfD'nin yüksek oy oranına sahip olduğunu göstermesi üzerine Birlik Partileri, onlara yönelen seçmeni çekmek için bu tür vaatlere sarılmaya başladı. Göçün acilen sınırlandırılması gerektiği söylemi de bundan dolayı doğdu" şeklinde görüş belirtti.CSU/CSU'nunseçim programında göç ve sığınma politikasına ilişkin diğer vaat ise göçün kesin şekilde acilen sınırlandırılması, kalıcı oturum hakkı bulunmayan kişilerin sınırda çevrilmesi, güvenli menşe ülke sayısını artırılması, geçici koruma statüsü sahiplerinin aile birleşiminin askıya alınması şeklinde sıralandı. Programda öncü kültürden söz edildi.