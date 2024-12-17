İslamofobi ile mücadele şart

ULUSLARARASI Demokratlar Birliği (UID), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Almanya Barış Forumu, çok sayıda akademisyenin katılımıyla, İslamofobi konulu etkinlik düzenledi. İslam karşıtlığının Almanya ve Avrupa'da tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtilen etkinlikte, mücadele için bir merkez oluşturulması çağrısı yapıldı, İslamofobinin nedenleri anlatıldı.UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, İslamfobinin sürekli olarak gündemde tutulmasının önemine işaret etti ve "Müslüman karşıtı nefret söylemine maruz kalanın başvurabileceği merkez kurulmalı" dedi. AK Parti Berlin Temsilcisi Zuhal Aksoy, "Müslümanlara karşı önyargı ve ırkçılık kurumsal hale geldi" diye konuştu. Etkinliğe çok sayıda profesör de katıldı.