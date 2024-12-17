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Giriş Tarihi: 17.12.2024

İslamofobi ile mücadele şart

Karlsruhe kentinde bir araya gelen dernekler, ülkede İslamofobi ile mücadeleyi ele aldı. Ortak görüş, mücadele için bir merkezin kurulması oldu

Fatih YILMAZ
İslamofobi ile mücadele şart
NEDENLER SIRALANDI
ULUSLARARASI Demokratlar Birliği (UID), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Almanya Barış Forumu, çok sayıda akademisyenin katılımıyla, İslamofobi konulu etkinlik düzenledi. İslam karşıtlığının Almanya ve Avrupa'da tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtilen etkinlikte, mücadele için bir merkez oluşturulması çağrısı yapıldı, İslamofobinin nedenleri anlatıldı.

'KURUMSAL HALE GELDİ'
UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, İslamfobinin sürekli olarak gündemde tutulmasının önemine işaret etti ve "Müslüman karşıtı nefret söylemine maruz kalanın başvurabileceği merkez kurulmalı" dedi. AK Parti Berlin Temsilcisi Zuhal Aksoy, "Müslümanlara karşı önyargı ve ırkçılık kurumsal hale geldi" diye konuştu. Etkinliğe çok sayıda profesör de katıldı.

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İslamofobi ile mücadele şart
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