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Giriş Tarihi: 18.12.2024

8.2 milyon euro’luk soygun dızı oluyor

Çalıştığı para nakil şirketinden 8.2 milyon euro çalan ve 6 yıl hapse mahkûm edilen Yasemin Gündoğan’ın hikâyesi dizi oluyor

Cengiz PARLAYAN
8.2 milyon euro’luk soygun dızı oluyor
Üç yıl önce çalıştığı Loomis adlı para nakil şirketinden 8.2 milyon euro çalıp 1033 gün saklanmayı başaran Yasemin Gündoğan'ın kaçış süreci ve yaşadıkları dizi film oluyor. Pazartesi günü yargılandığı davada 6 yıl 9 ay hapse mahkûm edilen Gündoğan'ın avukatı "Yasemin yeniden çalışacak. Müvekkilim bir sözleşme imzaladı" açıklamasında bulundu. Netflix, Disney veya Amazon gibi platformlar için çekilmesi beklenen dizide Gündoğan'ın anne ve babasının yanı sıra iki erkek kardeşi ve bir kız kardeşi de rol alacak, kaçış noktaları olan Bodrum, İzmir ve İstanbul'da da çekimler yapılacak.
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8.2 milyon euro’luk soygun dızı oluyor
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