Hükümet düştü seçim süreci başladı

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyon hükümetinden ayrılmasıyla başlayan erken genel seçim süreci, önceki gün yeni boyut kazandı. Federal Meclis, Başbakan Olaf Scholz'dan (SPD) güvenoyunu geri çekti. Güven oylamasında Scholz, 207 oy aldı, 394 milletvekili ise karşı oy kullandı, 116'sı çekimser kaldı. Böylece 6. kez bir başbakan güvenoyu alamadı.Başbakan Scholz, yaptığı konuşmada "Hedefim genel seçimleri öne almak. Yapılacak seçimde vatandaşlar ülkemizin siyasi rotasını belirleyebilirler" dedi. Başbakan oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi ve Federal Meclis'i feshetmesini istedi. Anayasa uyarınca Steinmeier'in 21 günlük karar süresi bulunuyor.Cumhurbaşkanı'nın partilerin grup başkanlarıyla görüşüp 21 gün içinde kararını açıklaması gerekiyor. Feshedilmenin ardından 60 gün içinde seçim yapılacak. Daha önce partiler seçim tarihi olarak 23 Şubat'ı belirlemişti. Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Steinmeier verecek, ancak partiler şimdiden erken seçim için çalışmalara başladı.CDU ve CSU liderleri, Berlin'deki buluşmada ortak seçim programlarını kabul etti. Yaklaşık 80 sayfalık program oybirliğiyle onaylandı. Başbakan adayı Friedrich Merz (CDU) ve CSU lideri Markus Söder, seçimi kazanmaları durumunda vergi indirimi, zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilmesi, çocuk yaştan itibaren emeklilik güvencesi gibi vaatler sıraladı.