Terör saldırısında istihbarat zaafı

Alman basınında yer alan habere göre Suudi Arabistan gizli servisi, Almanya'yı 2023 yılında İnterpol üzerinden uyarmış. Suudi Arabistan makamları, terör saldırısını gerçekleştiren Taleb Al Abdulmohsen'in "terör saldırısı düzenleyebileceği" iddiasıyla tutuklanmasını istemiş. Ancak Alman makamlarının bu talebi "siyasi olabileceği" gerekçesiyle reddettiği bildiriliyor.Suudi Arabistan makamlarının üç kez ihbarda bulunduğu Taleb Al Abdulmohsen'in (50) siyasi mülteci olması nedeniyle Almanlar tutuklama talebine karşı çıkmış. Saldırıda 5 kişiyi öldürüp 200'den fazla insanı yaralayan teröristin sosyal medya hesaplarında ise İslam ve Müslüman karşıtı paylaşımlar yaptığı gibi, ırkçıların da yorumlarını paylaştığı ortaya çıktı.Siyonist katilin fanatik bir İsrail destekçisi olduğu ve kendisini "Eski Müslüman" ve İslam düşmanı diye tanımladığı belirlenirken, saldırıda ağır yaralanan birçok kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Saldırıda yaralanan Ali ve Aylin Temel isimli iki Türk vatandaşının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Cuma akşamı düzenlenen terör saldırısında otomobilini Noel pazarına süren ve insanları ezen terörist, 400 metre boyunca dehşet saçtı. Saldırıdan hemen sonra Müslümanlar zan altında bırakılırken, saldırının İsrail yanlısı bir İslam düşmanı tarafından işlenmiş olması büyük yankı uyandırdı. Doktor olan teröristin 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığı açıklandı.