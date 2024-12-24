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Giriş Tarihi: 24.12.2024

200 bin hane elektriksiz kaldı

Enerji fiyatlarının yüksek oluşu, çok sayıda hanenin elektrik faturasını ödemekte zorlanmasına neden oldu. 200 bin evin elektriği kesildi

Fatih YILMAZ
200 bin hane elektriksiz kaldı
Ekonomi Bakanlığı, bir soru önergesine verdiği yanıtta, borç nedeniyle 200 binin üzerinde hanenin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Ödenemeyen faturalar nedeniyle 28 bin hanede de doğal gaz kesintisi yaşandı. Rakamlar, Almanya'nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da her üç haneden birinin elektrik kesintisi ile karşı karşıya kaldığını gösterdi. NRW'nin ardından elektrik kesintilerinin en fazla görüldüğü eyalet Baden Württemberg olurken, Berlin, Brandenburg, Bremen ve Hamburg'da daha az kesinti yaşandı.
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200 bin hane elektriksiz kaldı
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