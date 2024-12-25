200 bin hane elektriksiz kaldı

Ekonomi Bakanlığı, bir soru önergesine verdiği yanıtta, borç nedeniyle 200 binin üzerinde hanenin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Ödenemeyen faturalar nedeniyle 28 bin hanede de doğal gaz kesintisi yaşandı. Rakamlar, Almanya'nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da her üç haneden birinin elektrik kesintisi ile karşı karşıya kaldığını gösterdi. NRW'nin ardından elektrik kesintilerinin en fazla görüldüğü eyalet Baden Württemberg olurken, Berlin, Brandenburg, Bremen ve Hamburg'da daha az kesinti yaşandı.