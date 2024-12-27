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Giriş Tarihi: 27.12.2024

65 yıl evliliğin sırrı sabır, sevgi, saygı

Evlilikte 65. yılı geride bırakan Şakrak çifti, Hollanda’da yaşadıkları kentin belediye başkanı tarafından onurlandırıldı. Çift, evliliklerinin sırrını açıkladı

Fatih ÖZYAR
65 yıl evliliğin sırrı sabır, sevgi, saygı
KUZEY Hollanda Belediye Başkanı Jan Hamming, 1968 yılında Hollanda'ya göç eden Rüsen (85) ve Seher Şakrak (84) çiftinin 65'inci evlilik yıldönümlerini kutladı. 6 çocuk, 16 torun ve 5 de torunlarının çocukları olan Şakrak çiftini ziyaret eden Hamming, "Şehrimizde örnek bir çiftsiniz. Bu kadar uzun evliliği ziyaret gerçekleştirip tebrik etmek istedim" dedi ve çifte çiçek takdim etti. Şakrak çifti, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti ve 65 yıllık birlikteliğin sırrının karşılıklı sabır, sevgi ve saygı olduğunu dile getirdi.
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65 yıl evliliğin sırrı sabır, sevgi, saygı
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