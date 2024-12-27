65 yıl evliliğin sırrı sabır, sevgi, saygı

KUZEY Hollanda Belediye Başkanı Jan Hamming, 1968 yılında Hollanda'ya göç eden Rüsen (85) ve Seher Şakrak (84) çiftinin 65'inci evlilik yıldönümlerini kutladı. 6 çocuk, 16 torun ve 5 de torunlarının çocukları olan Şakrak çiftini ziyaret eden Hamming, "Şehrimizde örnek bir çiftsiniz. Bu kadar uzun evliliği ziyaret gerçekleştirip tebrik etmek istedim" dedi ve çifte çiçek takdim etti. Şakrak çifti, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti ve 65 yıllık birlikteliğin sırrının karşılıklı sabır, sevgi ve saygı olduğunu dile getirdi.