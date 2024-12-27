‘AFD gösterisindeki slogan tiksindirici

MİTİNGDE KİN KUSTULAR

ALMANYA için Alternatif Partisi (AfD), beş kişinin yaşamını yitirdiği, Noel pazarı saldırısının gerçekleştiği Magdeburg'da miting düzenledi. Partinin Başbakan adayı Alice Weidel'in de katıldığı 'Yas Birleştirir – Güvenli Bir Gelecek İçin' adı altında gerçekleşen mitingde sık sık 'Sınır dışı edin' sloganları duyuldu. Weidel, saldırganın AfD'ye sempati duyduğu iddialarını reddetti.



'AŞIRI SAĞCILAR DA SORUMLU'

THÜRİNGEN Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Stephan Kramer, Magdeburg Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında yüzlerce aşırı sağcının şehirde toplanıp nefret söylemleri yaymasının tiksindirici olduğunu dile getirdi. Kramer, fail Talib al Abdulmohsen'in radikalleşmesine bakıldığında, aşırı sağcıların kısmen sorumlu olduğunu da söyledi.