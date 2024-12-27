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Giriş Tarihi: 27.12.2024

AFD gösterisindeki slogan tiksindirici

Noel pazarı saldırısının ardından ırkçı AfD üyeleri Magdeburg’da miting düzenledi. Mitingde sık sık göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiği yönünde sloganlar atıldı

Fatih YILMAZ
‘AFD gösterisindeki slogan tiksindirici

MİTİNGDE KİN KUSTULAR
ALMANYA için Alternatif Partisi (AfD), beş kişinin yaşamını yitirdiği, Noel pazarı saldırısının gerçekleştiği Magdeburg'da miting düzenledi. Partinin Başbakan adayı Alice Weidel'in de katıldığı 'Yas Birleştirir – Güvenli Bir Gelecek İçin' adı altında gerçekleşen mitingde sık sık 'Sınır dışı edin' sloganları duyuldu. Weidel, saldırganın AfD'ye sempati duyduğu iddialarını reddetti.

'AŞIRI SAĞCILAR DA SORUMLU'
THÜRİNGEN Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Stephan Kramer, Magdeburg Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında yüzlerce aşırı sağcının şehirde toplanıp nefret söylemleri yaymasının tiksindirici olduğunu dile getirdi. Kramer, fail Talib al Abdulmohsen'in radikalleşmesine bakıldığında, aşırı sağcıların kısmen sorumlu olduğunu da söyledi.

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‘AFD gösterisindeki slogan tiksindirici
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