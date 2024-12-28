Aachen belediyesi dilenciye savaş açtı

Belediyesi, her geçen gün sayıları artan ve istediklerini alamayınca insanları rahatsız eden dilencilere karşı adeta savaş açtı. Belediyenin sosyal işlerden sorumlu müdürü Rolf Frankenberger, "Aachen çok özel bir imparatorluk şehri. Bir yıldır evsiz ve dilenci sayısı arttı. İstediklerini alamayınca agresifleşiyor. Can güvenliğinden endişe edenler belediyeye başvurdu. Şehir merkezindeki mağazalara, otobüs duraklarına, kafelere, ATM'lere beş metreden fazla yaklaşamayacaklar. Daha fazla polis ve zabıta görev başında olacak" dedi.