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Giriş Tarihi: 28.12.2024

Aachen belediyesi dilenciye savaş açtı

Almanya’nın Belçika ve Hollanda sınırındaki Aachen kentinde, şehir idaresi dilencilere karşı mücadele başlattı. Daha fazla polis ve zabıta görevlendirildi

TEVFİK KARA
Aachen belediyesi dilenciye savaş açtı
Aachen Belediyesi, her geçen gün sayıları artan ve istediklerini alamayınca insanları rahatsız eden dilencilere karşı adeta savaş açtı. Belediyenin sosyal işlerden sorumlu müdürü Rolf Frankenberger, "Aachen çok özel bir imparatorluk şehri. Bir yıldır evsiz ve dilenci sayısı arttı. İstediklerini alamayınca agresifleşiyor. Can güvenliğinden endişe edenler belediyeye başvurdu. Şehir merkezindeki mağazalara, otobüs duraklarına, kafelere, ATM'lere beş metreden fazla yaklaşamayacaklar. Daha fazla polis ve zabıta görev başında olacak" dedi.
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Aachen belediyesi dilenciye savaş açtı
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