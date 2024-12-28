Güvenlik tartışması tekrar alevlendi

GENİŞ YETKİ İSTEDİLER

BİRLİK Partileri (CDU/CSU), yeni bir güvenlik paketi hazırlanmasını, polisin yetkilerinin genişletilmesini ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. CDU/CSU'nun istekleri arasında otomatik yüz tanıma ve internet üzerinden polis verilerinin eşleştirilmesine olanak tanıyan yetkiler de yer aldı.



BAKANDAN TEPKİ GELDİ

CSU Meclis Grubu Başkan Vekili Andrea Lindholz, "Halkımızı daha iyi korumak için elimizdeki anayasal imkânları sonuna kadar kullanmalıyız" dedi, güçlü güvenlik paketi çağrısı yaptı. SPD'li İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise istenen yasanın Eyaletler Meclisi'nde CDU tarafından engellendiğini hatırlatıp tepki gösterdi.