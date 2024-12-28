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Giriş Tarihi: 28.12.2024

Güvenlik tartışması tekrar alevlendi

Magdeburg’daki Noel pazarı saldırısının ardından, Almanya’da güvenlik tartışmaları gündeme geldi. Birlik partileri güvenlik paketi için baskıya başladı

Fatih YILMAZ
Güvenlik tartışması tekrar alevlendi

GENİŞ YETKİ İSTEDİLER
BİRLİK Partileri (CDU/CSU), yeni bir güvenlik paketi hazırlanmasını, polisin yetkilerinin genişletilmesini ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. CDU/CSU'nun istekleri arasında otomatik yüz tanıma ve internet üzerinden polis verilerinin eşleştirilmesine olanak tanıyan yetkiler de yer aldı.

BAKANDAN TEPKİ GELDİ
CSU Meclis Grubu Başkan Vekili Andrea Lindholz, "Halkımızı daha iyi korumak için elimizdeki anayasal imkânları sonuna kadar kullanmalıyız" dedi, güçlü güvenlik paketi çağrısı yaptı. SPD'li İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise istenen yasanın Eyaletler Meclisi'nde CDU tarafından engellendiğini hatırlatıp tepki gösterdi.

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Güvenlik tartışması tekrar alevlendi
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