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Giriş Tarihi: 1.1.2025 06:01

Almanya kayıp milyoneri arıyor

Almanya kayıp milyoneri arıyor

Almanya'da 24 Mayıs 2024 çekilişinde lotodan yaklaşık 2,5 milyon Euro kazanan talihli ikramiyesini henüz almadı. Aradan geçen 7 aya rağmen ikramiyenin ödenmemesi nedeniyle loto teşkilatı, talihlinin arandığını duyurdu. Tam 2 milyon 477 bin 777 Euro ikramiye isabet eden kuponun kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duran Lotto Hamburg Teşkilatı, "Talihli ya kuponunu kaybetti, bulamıyor. Ya da sırf sayısal loto çekilişinde çıkan rakamları kontrol ettikten sonra çöpe attı" açıklamasında bulundu. Loto teşkilatı, talihlinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar ikramiyeyi alma hakkına sahip olduğunu bildirdi. HAMBURG

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Almanya kayıp milyoneri arıyor
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