CDU mülteciye kapıyı gösterdi

SUÇ İŞLEYEN HAKKINI KAYBEDER

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), sığınmacılar için sınır dışı kurallarını ciddi şekilde sıkılaştırmak istiyor. Buna göre, kasten iki suç işleyen mülteciler otomatik olarak sınır dışı edilecek. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, "Birçok kez sabıkası olan insanların ülkede kalmaya devam etmesi kabul edilemez. Burada suç işleyen, misafirlik hakkını kaybeder, ülkeyi terk etmek zorunda kalır" açıklaması yaptı.





YASADA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRDÜ

LİNNEMANN, "Uyarı niteliğinde bir cezanın ardından, ikinci kasten işlenen suçta oturma hakkı zorunlu olarak sona ermelidir" dedi. Linnemann'ın açıklamasından hırsızlık ve soygun gibi suçların da artık sınır dışı edilme gerekçesi olacağı sonucu çıktı. CDU, yabancılar yasasında değişiklik yapıp, hâkim kararıyla suçluların ülkede kalmasına izin veren düzenlemelerin kaldırılmasını planlıyor.