Havalimanlarında sistem çöktü

Federal Polis'in ülkeye gelen yolcuların girişini yaptığı bilgisayar programında hata yaşandı. Bu nedenle ülkedeki büyük havalimanlarında Schengen dışı ülkelerden gelen yolcuların giriş işlemleri manuel olarak yapılmak zorunda kalındı.

Durum, uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Federal Polis St. Augustin Sözcüsü, "Otomatik giriş işlemlerinden sorumlu olan BT sistemi çalışmadı. Bu nedenle polis, kontrolleri manuel olarak gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Artan bekleme süreleri ve geri dönüş sıraları oluştu" dedi. Durum, özellikle yoğun yolcu trafiği olan Frankfurt Havalimanı'nda ciddi zorluklara yol açtı ancak uçuş iptali yaşanmadı.