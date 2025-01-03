Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Havalimanlarında sistem çöktü
Giriş Tarihi: 3.1.2025 19:22

Havalimanlarında sistem çöktü

Almanya’nın büyük havalimanlarında polisin yolcu giriş sisteminde teknik arıza meydana geldi. Bu nedenle Schengen dışı ülkelerden gelen yolcuların giriş işlemlerinde ciddi sorunlar yaşandı.

SABAH ALMANYA
Havalimanlarında sistem çöktü

Federal Polis'in ülkeye gelen yolcuların girişini yaptığı bilgisayar programında hata yaşandı. Bu nedenle ülkedeki büyük havalimanlarında Schengen dışı ülkelerden gelen yolcuların giriş işlemleri manuel olarak yapılmak zorunda kalındı.

Durum, uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Federal Polis St. Augustin Sözcüsü, "Otomatik giriş işlemlerinden sorumlu olan BT sistemi çalışmadı. Bu nedenle polis, kontrolleri manuel olarak gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Artan bekleme süreleri ve geri dönüş sıraları oluştu" dedi. Durum, özellikle yoğun yolcu trafiği olan Frankfurt Havalimanı'nda ciddi zorluklara yol açtı ancak uçuş iptali yaşanmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Havalimanlarında sistem çöktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA