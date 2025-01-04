Partilere bağış yağıyor

Seçime sayılı günler kala partiler çalışmalarını hızlandırdı. Partilere bağış oranları da arttı. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne (CDU) yapılan bağış 5,37 milyon Euro'yu buldu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) 550 bin Euro bağış topladı. CDU'nun yanı sıra, CSU'ya yapılan 631 bin Euro'luk bağışlarla birlikte Birlik Partilerinin (CDU/CSU) bağış miktarı 6 milyon Euro'yu buldu.

Almanya'daki siyasi partiler, esas olarak üye aidatları, devlet yardımları ve bağışlar ile fonlanıyor. 35 bin Euro'nun üzerindeki tutarlar büyük bağış olarak tanımlanıyor. Geçen yıl mart ayında bu limit 50.000 Euro'ydu. Büyük bağışlar, partiler tarafından derhal meclis başkanına bildirilmek ve kamuoyuna açıklanmak zorunda.

Hükümetin eski ortağı FDP, büyük bağışlar konusunda 2,77 milyon Euro ile birinci sırada yer aldı. Yeşiller ise 957 bin Euro topladı. Ancak bu dönemin en dikkat çeken bağışı, Sahra Wagenknecht'in kurduğu BSW partisinden geldi. Bu parti, 4,09 milyon Euro'luk tek bir büyük bağış aldı. Aynı bağışçı, daha önce BSW'ye 990 bin Euro göndermişti.