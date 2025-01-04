Pasaport harçlarına yeni yıl ayarı geldi

Yeni yılla birlikte yurtdışında yaşayan Türklerin pasaport, mavi kartı, kimlik kartı ve aile cüzdanı harçları belirlendi. Buna göre 6 aylık pasaport için ödenecek toplam harç miktarı 52 Euro olarak belirlendi. 1 yıl süreli pasaport harç miktarı 59 Euro, 2 yıllık pasaport harcı 74 Euro, 3 yıl süreli pasaport harcı 91 Euro ve 4 yıldan 10 yıla kadar olan pasaport harcı 113 Euro olarak açıklandı. Söz konusu toplam harcın açılımı yapılırken pasaport cüzdan bedeli 31, posta ücreti 4 Euro olarak görüldü. Öğrenci belgesi ibraz eden 25 yaş altındaki öğrencilerin pasaport için ödeyecekleri harç 35 Euro olarak ifade edildi.

MAVİ KART YENİLENDİ

Yeni yılda mavi kart ücreti ise 9 Euro olarak belirlendi. Yapılan açıklamada, yenilenen ve kimlik kartı gibi olan mavi kartların konsolosluktan teslim alınmak yerine adrese postalanması için müracaat sırasında ekstra 5 Euro talep edileceği belirtildi.

Kimlik kartı yenilemesi veya değiştirilmesi için belirlenen harç miktarı 9, kaybı nedeniyle yeni kimlik çıkarma harcı ise 14 Euro oldu.

Kimliklerin adreslere postalanması için mavi kartlarda olduğu gibi beş Euro alınacak.

Aile cüzdanı harcının yeni yıldaki ücreti ise 35 Euro şeklinde duyuruldu.