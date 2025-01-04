Vekile NSU 3.0 imzalı ölüm tehdidi

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör örgütünün açığa çıkmasından sonra NSU 2.0 imzalı ölüm tehditleri savuran ırkçılar, mektuplarının altına şimdi NSU 3.0 imzası atmaya başladı. Sosyal Demokrat Partili Federal Milletvekili Helge Lindh'e ölüm tehdidi içerikli mektup gönderildi. Finlandiya asıllı vekilin daha önce ofisinin camlarını kıran, ölüm tehditleri savuran ırkçılar, Lindh'in ofisinin posta kutusuna mektup bıraktı.

"ALMANYA YABANCILARLA KALKINIYOR"

Milletvekili Lindh, www.sabah.de'ye yaptığı açıklamada, "Bu tehdit kesinlikle ciddiye alınması gereken bir durum. Aşırı ırkçıların hedefinde yine ben vardım ve ölüm tehditleri alıyorum. Sadece bana değil, Wuppertal seçim ofisimde benimle birlikte çalışan diğer ekip arkadaşlarıma da korku vermek istiyorlar. Bunların beni yıldıramayacağını daha önce aldığım ölüm tehditlerinde de açıkladım, yine tekrarlıyorum. Beni susturamazsınız. Doğru bildiğim yolda ve seçmenimin bana verdiği güvenle işimi yapacağım. Bana yabancı hayranı ifadesi kullanmışlar. Bu ülkenin kalkınmasında yabancı kökenli vatandaşlarımızın emeklerini bunlar bilmiyor, bu ülke yabancı kökenli insanlarla daha da kalkınacak ileriye gidecek" ifadelerini kullandı.Ülke kalınmasında Türklerin büyük rol aldığını ifade eden Lindh, "İlk nesil Türkler, ülkeyi kalkındırmak için iş gücünü ortaya koydu. Bugün ise o neslin torunları ülkenin önemli noktalarında hizmet veriyor" diye konuştu.Ülkede çok sayıda siyasetçi, sanatçı, avukat NSU 2.0 imzalı ölüm tehdidi mektupları almıştı. Pek çok camiye de NSU 2.0 imzalı bombalı tehdit içerikli mektup postalanmıştı.