Umreciler güllerle karşılandı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) organizasyonuyla kutsal topraklara giden umrecileri karşılamak için düzenlenen programa Hannover Din Hizmetleri Ataşesi Tevfik Altınpınar, Niedersachsen-Bremen Eyalet Birliği Başkanı Tamer Karahan, Başkan Yardımcısı ve Eyalet Sözcüsü Melanie Gündüz, Meryem Lama ve umrecilerin aileleri katıldı.

Umreciler gül takdim edilerek karşılandı ve duygusal anlar yaşandı. Umre ibadetini tamamlamış olmanın huzurunu yaşayan vatandaşlar, kendilerini karşılayan yakınları ve yetkililere teşekkür etti.

Ataşe Altınpınar, umrenin manevi atmosferini yaşayan vatandaşların sağ salim Almanya'ya dönmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kutsal topraklarda yapılan duaların kabul olmasını temenni etti.