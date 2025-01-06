Magdeburg saldırısında ölü sayısı 6’ya yükseldi

Kiraladığı otomobille Magdeburg kentinde Noel pazarına saldıran Suudi Arabistan asıllı Talib Al-Abdulmuhsin'in kurbanlarına yenisi eklendi. Naumburg Başsavcılığı Sözcüsü Klaus Tewes, "Bu sabah, Magdeburg çevresindeki bir hastanede tedavi gören 52 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiğini öğrendik" açıklaması yaptı. 20 Aralık günü Talib Al-Abdulmuhsin isimli bir doktor, aracıyla Magdeburg Noel Pazarı'nda kalabalığın içine dalmıştı olayda beş kişi yaşamını yitirmiş aralarında ağır durumda olanların da bulunduğu 200 kişi yaralanmıştı.