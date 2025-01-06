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Giriş Tarihi: 6.1.2025 13:16

Magdeburg saldırısında ölü sayısı 6’ya yükseldi

Almanya’nın Magdeburg kentinde 20 Aralık 2024 günü gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan 52 yaşındaki kadın da yaşamını yitirdi. Böylelikle ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Fatih YILMAZ
Magdeburg saldırısında ölü sayısı 6’ya yükseldi

Kiraladığı otomobille Magdeburg kentinde Noel pazarına saldıran Suudi Arabistan asıllı Talib Al-Abdulmuhsin'in kurbanlarına yenisi eklendi. Naumburg Başsavcılığı Sözcüsü Klaus Tewes, "Bu sabah, Magdeburg çevresindeki bir hastanede tedavi gören 52 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiğini öğrendik" açıklaması yaptı. 20 Aralık günü Talib Al-Abdulmuhsin isimli bir doktor, aracıyla Magdeburg Noel Pazarı'nda kalabalığın içine dalmıştı olayda beş kişi yaşamını yitirmiş aralarında ağır durumda olanların da bulunduğu 200 kişi yaralanmıştı.

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Magdeburg saldırısında ölü sayısı 6’ya yükseldi
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