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Giriş Tarihi: 7.1.2025 14:12 Son Güncelleme: 7.1.2025 14:14

Fırtınanın hasarı büyük oldu

Almanya’nın kuzey kesimleri ile İsviçre’de saatte hızı 150 km’yi bulan fırtına, geride büyük hasar bıraktı. Fırtına dolayısıyla demiryolu seferleri aksadı

SABAH ALMANYA
Fırtınanın hasarı büyük oldu

Fırtınanın yol açtığı hasarlar, Almanya'daki birçok demiryolu hattında trafiği yavaşlattı. Hamburg-Berlin arasındaki hızlı tren hattı (ICE) devrilen ve devrilmesi muhtemel olan ağaçlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Kuzey Denizi kıyısında fırtınanın oluşturduğu dalga sebebiyle deniz trafiği de aksadı, iskeleler sular altında kaldı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde çok sayıda ağaç fırtınadan dolayı devrildi ve maddi hasara yol açtı. Fırtına İsviçre'de de kendini gösterdi. Bazı bölgelerde fırtınanın hızı saatte 150 km'ye ulaştı. Urn Gölü'nde fırtına devrilen ağaçları sahile sürükledi.

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Fırtınanın hasarı büyük oldu
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