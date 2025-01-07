Fırtınanın hasarı büyük oldu

Fırtınanın yol açtığı hasarlar, Almanya'daki birçok demiryolu hattında trafiği yavaşlattı. Hamburg-Berlin arasındaki hızlı tren hattı (ICE) devrilen ve devrilmesi muhtemel olan ağaçlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Kuzey Denizi kıyısında fırtınanın oluşturduğu dalga sebebiyle deniz trafiği de aksadı, iskeleler sular altında kaldı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde çok sayıda ağaç fırtınadan dolayı devrildi ve maddi hasara yol açtı. Fırtına İsviçre'de de kendini gösterdi. Bazı bölgelerde fırtınanın hızı saatte 150 km'ye ulaştı. Urn Gölü'nde fırtına devrilen ağaçları sahile sürükledi.