OSNABRÜCK Polisi, yeni dolandırıcılık yöntemiyle ilgili halkı bilgilendirdi ve bir vakaya ilişkin video yayınlayıp halktan yardım talep etti. Polis, Bad Essen'de yaşayan 86 yaşındaki kadının banka çalışanı olduğunu iddia eden kişi tarafından arandığını aktardı ve "Arayan kişi, hesapta olağan dışı hareketler olduğunu ve Sparkasse çalışanının mağdurun banka kartını alması gerektiğini söyledi. Bir süre sonra dolandırıcı mağdurun adresine giderek kartı teslim aldı ve sonrasında kartla yasa dışı para çekme işlemleri gerçekleştirdi. Kadın dört haneli maddi zarara uğratıldı" dedi.

Bankacı tuzağıyla vurgun yapıyorlar | Video

"BANKA VEYA POLİSİ ARAYIN"

Olayın 21 Haziran 2024 günü gerçekleştiğini aktaran polis, o tarihten bu yana dolandırıcıya ulaşılamadığı için halktan yardım talep ettiklerini aktardı. Videodaki kişi hakkında bilgisi olanların 0541/327-3303 (gündüz saatleri) veya 0541/327-2115 numaralı telefonlardan Osnabrück Polis Müdürlüğü'ne ulaşmalarını istedi. Polis, şüpheli aramalarda şifre veya hassas bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini ve şüpheli durumlarda banka veya polisle doğrudan iletişime geçilmesinin önemli olduğunu da hatırlattı.