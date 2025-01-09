Otomotiv sektöründe ruh hali karamsar

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), krizden etkilenen Alman otomotiv sektöründeki ruh halinin daha da kötüleştiğini açıkladı. Otomotiv sektörünün iş iklimine yönelik aylık endeksi Aralık 2024'te -32,4 puandan -34,7 puana düştü. Ifo'ya göre, personel azaltmayı düşünen şirketlerin sayısı artıyor.Ifo, işletmelerden aylık olarak hem mevcut iş durumuna ilişkin değerlendirmelerini hem de önümüzdeki aylara yönelik beklentilerini talep ediyor. Çoğunlukla firmalar karamsar olduklarında, ilgili gösterge değerleri negatif oluyor. Buna göre, Aralık ayında önümüzdeki aylara yönelik beklentiler daha da kötümserleşti ve ilgili gösterge -30,9 puandan -37,1 puana düştü.

İSTİHDAM BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Ifo'ya göre, aşağı yönlü trend istihdam planlamasında da devam ediyor: İstihdam beklentileri Kasım ayında -33,9 puandan Aralık ayında -36,7 puana geriledi. Ifo Enstitüsü'nün otomotiv uzmanı Anita Wölfl, "Bugüne kadar olduğundan daha fazla şirket işten çıkarmayı tartışıyor" dedi.